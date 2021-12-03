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Gündem Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Genelgesi resmen yayımlandı!
Gündem

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Genelgesi resmen yayımlandı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' yeniden oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 02:51:00 -
Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Genelgesi resmen yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 19 Temmuz 2013 tarihli ve 28712 sayılı 2013/8 sayılı Genelge ile kurulan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirildi.

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