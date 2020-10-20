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Ekonomi Engelli esnafın emekliliği için yaş şartı yok
Ekonomi

Engelli esnafın emekliliği için yaş şartı yok

Merak edilen Engelli esnafın emekliliği için yaş şartı var mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:51:00 -
Engelli esnafın emekliliği için yaş şartı yok

Soru: Yüzde 48 oranında engelliyim. Raporumu üç ay önce aldım. 2001 yılından bu yana esnaflık yapıyorum. Bu güne kadar primlerimi iki yılı hariç ödedim. Bu iki yılın da hem borcu hem primi silindi. Engelli olduğum için emekli olabilir miyim?. Reşit K.

Cevap: Hastalık veya fiziksel engellilik gibi nedenlerle çalışma gücünü en az yüzde 40 oranında kaybetmiş olanlar yaşa tabi olmaksızın engelli statüsünden emekli olabilir. SGK, Engellilik derecenizi yüzde 40’ın üzerinde. Emeklilik için gerekli olan 18 yıl sigorta süresi şartı ve 4680 gün prim ödeme tamamlamışsınız. SGK’ya engellilik oran tespiti için müracaat etmeniz sonrası SGK Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecenizin de yüzde 40’ın üzerinde tespit edilmesi halinde hemen emekli olabilirsiniz.

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