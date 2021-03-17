Engelli emeklilik nedir ve şartları nelerdir?

Her ülkede bulunan farklı kanunlar sebebiyle emeklilik yaşı çeşitli nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Türkiye’de emekli olmak için 60 yaşında olmanız gerekmektedir. Eğer 1999 yılı öncesi sigorta girişiniz varsa bu durum değişmektedir. Diğer vatandaşlar gibi engelli vatandaşlarımızda emeklilik şartlarını merak etmekte işte merak edilen haberin detayları…

Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Türkiye’de engelli vatandaşlarımız için devlet tarafından kolay emeklilik sistemi geliştirilmiştir. Engelli bireyler diğer vatandaşlara göre daha hızlı ve kolay bir şekilde emeklilik sisteminden faydalanmaktadır. Engelli çalışanların, engel durumlarına göre hangi şartlarda emekli olacağını, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu kapsamında yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen hususlar 28. Madde de yer almıştır.

Sigorta başlangıç tarihi ve Ödenmiş Prim Gün Sayısında herhangi bir problem yoksa engelli kişiler bu 2 şart sağladıktan sonra ne zaman emekli olabileceklerini engelli emeklilik tablosu üzerinden emeklilik durumunu sorgulayabilir. Emeklilik tablosu,2008 yılı öncesi 2008 yılı sonrası diye ikiye ayrılır

2008 yılı öncesi emeklilik şartları nelerdir?

2008 yılı sonrası emeklilik şartları nelerdir?