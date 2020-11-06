Engelli çocukların anneleri de depremzedelerin yardımına koşuyor

İZMİR (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - ÖMER ÜRER - Türk Kızılay gönüllüsü engelli çocukların anneleri, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetten etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor.

Depremin merkez üssüne en yakın nokta olan Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde, Türk Kızılay öncülüğünde depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için gece gündüz çalışan anneler, depremzedelere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Engelli evlatlarını da getirdikleri merkezde vatandaşlara yemek dağıtan annelerin moral ve motivasyonu artarken çocuklarının da sosyalleşmesine katkıda bulunuluyor.

Türk Kızılay Urla Şubesinin engelli çocukların sosyalleşmesi ve topluma katılabilmesi için başlattığı "Hayata Bağlan" projesi sayesinde bir araya gelen anneler, Türk Kızılay gönüllüsü olarak depremin merkez üssü olan Seferihisar'a giderek vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor.

- "Anneler bizim her zaman gönüllümüzdü"

Şube Başkanı Nurgül Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana engelli çocukların anneleriyle "Hayata Bağlan" projesini yürüttüklerini söyledi.

Projeyle annenin mutlu olup çocuğuna da mutluluğu hissettirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Saltık, "Sanıyorum hedefimize ulaştık. Çok uzun yollar katettik, hedefimize ulaştık. Anneler bizim her zaman gönüllümüzdü. Bizi hiç yalnız bırakmadılar, depremin yaşandığı İzmir'de de bizi yalnız bırakmadılar. Birlikte yemek dağıtımı yapıyoruz. Aileler dönüşümlü olarak her gün çocuklarıyla beraber geliyor. Hem onlar mutlu hem de biz mutluyuz, engelli çocuklarımız da çok mutlu. Kendi ihtiyaçlarını giderebiliyorlar, bize depodan mal taşıyan engelli çocuğumuz var, ikramlarda bulunuyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Her zaman onların yanındayız"

Zihinsel engelli 17 yaşındaki Buğrahan'ın annesi Nebile Aktaş ise projeyle engelli çocuklarına meslek edindirme kursları açıldığını ve bu sayede Türk Kızılay ailesine katıldıklarını anlattı.

Türk Kızılay gönüllüsü olarak sahada olduklarını dile getiren Aktaş, depremin ilk şokunu atlattıktan sonra bölgeye geldiklerini aktardı.

Oğlunun da kendisiyle ilk günden beri depremzedelere hizmet ettiğini vurgulayan Aktaş, "Çocuğum benimle birlikte su getiriyor, ikramda bulunuyor her işimize yardım ediyor. O da gönüllü oldu. Biz 3-4 senedir 'Hayata Bağlan' projesiyle Kızılay bünyesinde çalışıyoruz. Deprem olunca ihtiyaç durumunda oğlumla geldik burada hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anne Filiz Çakır da 14 yaşındaki kızı Zilan'ın proje sayesinde hayata bağlandığını anlattı.

Çocuklarının özgüven duygusunun geliştiğini dile getiren Çakır, "Anne olarak çocuklarımız için bir şeyler yapabildiğimiz için çok sevindik. Çocuklarımız projeyle gerçekten hayata bağlandı. Onun için böyle yardım durumlarında biz anneler de koşa koşa Kızılay'a yardıma geliyoruz. Onlar bizim yanımızda olduğu için biz de her zaman onların yanındayız." dedi.



