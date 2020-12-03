  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Engelli çocuklar, Beykoz'da ata binerek eğlendi
Aktüel

Engelli çocuklar, Beykoz'da ata binerek eğlendi

Beykoz Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla organize ettiği etkinlikte engelli çocuklar ata bindirildi - Sanatçı Mustafa Ceceli, çocuklara şarkılar söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:42:55 -
Engelli çocuklar, Beykoz'da ata binerek eğlendi

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocukları ata bindirerek keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Beykoz Belediyesi tarafından kısa süre önce engelli vatandaşların sosyal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmak için başlatılan "Atla Terapi" hizmetinden faydalanan otizmli çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde de bir araya geldi.

Otizmli çocuklar ve ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlayan Göllü Binicilik Kulübündeki etkinliğe Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile sanatçı Mustafa Ceceli de katıldı.

Etkinlikte konuşan Murat Aydın, "Engelli kardeşlerimize dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak noktasında buradayız. Doğada var olan canlı cansız her şey insanın doğadaki mutluluğunu artırmaya yönelik bir fonksiyon icra ediyor. Tartışmasız bu böyle ama doğadaki bazı canlılar var ki insanla iletişimi çok daha kuvvetli." dedi.

Atların çok asil canlılar olduğunu dile getiren Aydın, "Onlarla dezavantajlı gençlerimizi bir araya getirmek mutluluk verici bir olay bizim için. Hem belediye olarak hem sivil toplum kuruluşları hem de diğer kurum ve kuruluşlar olarak işte burada güzel bir işbirliği örneğimiz var. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sanatçı Mustafa Ceceli de çocuklarla bir araya gelerek şarkılar söyledi.

Konuşmaların ardından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Mustafa Ceceli, engelli çocukların ata binmelerine yardımcı oldu.

Etkinlikte engelli çocuklar ve ailelerine Beykoz Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili olayın arkasında İsrail'in olduğ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay