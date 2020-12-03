Engelli çocuklar, Beykoz'da ata binerek eğlendi

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocukları ata bindirerek keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Beykoz Belediyesi tarafından kısa süre önce engelli vatandaşların sosyal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmak için başlatılan "Atla Terapi" hizmetinden faydalanan otizmli çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde de bir araya geldi.

Otizmli çocuklar ve ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlayan Göllü Binicilik Kulübündeki etkinliğe Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile sanatçı Mustafa Ceceli de katıldı.

Etkinlikte konuşan Murat Aydın, "Engelli kardeşlerimize dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak noktasında buradayız. Doğada var olan canlı cansız her şey insanın doğadaki mutluluğunu artırmaya yönelik bir fonksiyon icra ediyor. Tartışmasız bu böyle ama doğadaki bazı canlılar var ki insanla iletişimi çok daha kuvvetli." dedi.

Atların çok asil canlılar olduğunu dile getiren Aydın, "Onlarla dezavantajlı gençlerimizi bir araya getirmek mutluluk verici bir olay bizim için. Hem belediye olarak hem sivil toplum kuruluşları hem de diğer kurum ve kuruluşlar olarak işte burada güzel bir işbirliği örneğimiz var. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sanatçı Mustafa Ceceli de çocuklarla bir araya gelerek şarkılar söyledi.

Konuşmaların ardından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Mustafa Ceceli, engelli çocukların ata binmelerine yardımcı oldu.

Etkinlikte engelli çocuklar ve ailelerine Beykoz Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.