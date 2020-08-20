  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Engelli Çağla'nın kına gecesi isteği doğum gününde gerçekleşti
Aktüel

Engelli Çağla'nın kına gecesi isteği doğum gününde gerçekleşti

Samsun'un Bafra ilçesinde bedensel ve görme engelli, epilepsi rahatsızlığı olan 20 yaşındaki Çağla Köprülü'nün ailesi, kızlarına doğum gününde kına gecesi yaptı - Evlerinin önündeki etkinlikte komşularının yalnız bırakmadığı Çağla'nın eline kınasını annesi yaktı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:36:25 -
Engelli Çağla'nın kına gecesi isteği doğum gününde gerçekleşti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bedensel ve görme engelli, epilepsi rahatsızlığı olan 20 yaşındaki Çağla Köprülü'nün kına gecesi isteğini, ailesi doğum gününde gerçekleştirdi.

Çilhane Mahallesi'nde yaşayan Şaban ve Yeliz Köprülü çiftinin üç kızından en büyüğü Çağla Köprülü, annesine, kına gecesinin olmasını çok istediğini söylemesi üzerine ailesi, Köprülü için evlerinin önünde kına gecesi düzenledi.

Komşuların katıldığı kına gecesinde, bindallı giydirilen Köprülü'nün kınasını eline annesi yaktı. Aynı zamanda doğum günü olan Köprülü için pasta kesildi, müzik eşliğinde eğlenildi.

Anne Yeliz Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için çok anlamlı olan gecede duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.

Kızının bir süre önce kendisine, "Anne bana kına gecesi yapar mısın?" dediğini anlatan Yeliz Köprülü, "Ben de, kızım nereden çıktı bu kına gecesi, diye sordum. Bana, 'Anne ölüm var, kalım var ben çok heves ettim.' dedi. Kızıma doğum gününde kına gecesini düzenledik. Çağla 9 defa ameliyat oldu, hastalığı süresince çok mücadele etti hala da ediyor." ifadelerini kullandı.

Kına gecesiyle ilgili kızının tüm isteklerini yerine getirdiğini söyleyen anne Köprülü, kızlarını mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum
Gündem

Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilgili ironik bir paylaşımda ..
İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!
Dünya

İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!

Camileri ya yıkan ya restorana veya barlara çeviren İslam düşmanı zalim Çin'in son alçaklığı da ortaya çıktı. Çin, Kaşgar Pazar Camii'ni tuv..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı