Engelli Çağla'nın kına gecesi isteği doğum gününde gerçekleşti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bedensel ve görme engelli, epilepsi rahatsızlığı olan 20 yaşındaki Çağla Köprülü'nün kına gecesi isteğini, ailesi doğum gününde gerçekleştirdi.

Çilhane Mahallesi'nde yaşayan Şaban ve Yeliz Köprülü çiftinin üç kızından en büyüğü Çağla Köprülü, annesine, kına gecesinin olmasını çok istediğini söylemesi üzerine ailesi, Köprülü için evlerinin önünde kına gecesi düzenledi.

Komşuların katıldığı kına gecesinde, bindallı giydirilen Köprülü'nün kınasını eline annesi yaktı. Aynı zamanda doğum günü olan Köprülü için pasta kesildi, müzik eşliğinde eğlenildi.

Anne Yeliz Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için çok anlamlı olan gecede duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.

Kızının bir süre önce kendisine, "Anne bana kına gecesi yapar mısın?" dediğini anlatan Yeliz Köprülü, "Ben de, kızım nereden çıktı bu kına gecesi, diye sordum. Bana, 'Anne ölüm var, kalım var ben çok heves ettim.' dedi. Kızıma doğum gününde kına gecesini düzenledik. Çağla 9 defa ameliyat oldu, hastalığı süresince çok mücadele etti hala da ediyor." ifadelerini kullandı.

Kına gecesiyle ilgili kızının tüm isteklerini yerine getirdiğini söyleyen anne Köprülü, kızlarını mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.



