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Engelli bilek güreşçisi yılın sporcusu seçildi

Zonguldaklı engelli milli bilek güreşi Sezer Uslucuk yılın sporcusu seçildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:39
Engelli bilek güreşçisi yılın sporcusu seçildi

Zonguldaklı engelli milli bilek güreşi Sezer Uslucuk yılın sporcusu seçildi.


Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, bacağındaki keneyi çıkarttırmak için bisikletiyle hastaneye giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan Sezer Uslucuk (25) sporla tutunduğu yaşamında başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye ve Avrupa Şampiyonasında milli forma altında bilek güreşi branşında Zonguldak’ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Uslucuk yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. Son olarak Zonguldak Ereğli ilçesinde Doğa Koleji’nin yapmış olduğu oylama sonucundan milli sporcu Sezer Uslucuk yılın en iyi sporcusu seçildi. Uslucuk, Ereğli ilçesine giderek Doğa Koleji’nin yapmış olduğu ödül törenine katılıp ödülünü aldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:39
  1. doğa

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