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Ekonomi Engelli aylıkları nasıl alınacak? Tam kapanmada engelli maaş ödemesi nasıl yapılacak?
Ekonomi

Engelli aylıkları nasıl alınacak? Tam kapanmada engelli maaş ödemesi nasıl yapılacak?

Engelli maaşı nasıl alınacak? Yaşlılık maaşı nasıl verilecek? soruları tam kapanmanın devam ettiği şu günlerde sorgulanıyor. Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Peki tam kapanma yasaklarında engelli alıkları nasıl alınacak? Tam kapanmada engelli aylığı ödemesi nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 11:52:00 - 2021-05-03 11:54:18
Engelli aylıkları nasıl alınacak? Tam kapanmada engelli maaş ödemesi nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığı 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma süreciyle ilgili merak edilen bazı konulara açıklık getirdi. Peki engelli alıkları nasıl alınacak? Tam kapanmada engelli aylığı ödemesi nasıl yapılacak?

Engelli yaşlılık maaşı nasıl alınacak?

Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere; engelli ve yaşlı aylığında 867.242, Sosyal destek ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

engelli maaşı nasıl alınacak,

5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.

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