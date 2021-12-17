Engelli aylığı ne kadar 2022? Engelli maaşı ne kadar oldu? 2022 engelli parası ne kadar arttı?

Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak. 2021'de engelli aylığı 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak. Bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükselmişti. Peki 2022 engelli maaşı ne kadar olacak, 2022 engelli yakını aylığı ne kadar?

2022 engelli maaşı ne kadar?

2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022 engelli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücrete gelen zam sonrası 2022 engelli maaşı 1558 lira yükselmiş oldu.

Engelli maaşını kimler alır?

Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.

Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Engelli aylığı nedir?

2022 maaşı, toplumda genel olarak engelli maaşı/aylığı olarak bilinen, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş olan, muhtaç kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında bağlanan aylıktır. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanıyor. Bu maaşlar 3 aylık periyotlar halinde ödenmektedir.

Engelli maaşı hangi günlerde ödeniyor?

Engelli maaşı ne zaman yatacak? Doğum tarihinin son rakamı 0 ila 5 olan kişilere her dönemin 5’inci günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 ila 6 olan kişilere her dönemin 6’ncı günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 ila 7 olan kişilere her dönemin 7’nci günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 ila 8 olan kişilere her dönemin 8’inci günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 ila 9 olan kişilere her dönemin 9’uncu günü