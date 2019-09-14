Engelleri kaldıran uygulamalara büyük alkış ITU Telecom World’de sahneye çıkan Turkcell, engellilere yönelik projeleri ile büyük beğeni topladı.

Bu yıl Budapeşte’de organize edilen Uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World’de, engellilere yönelik projelerini görücüye çıkaran Turkcell, büyük beğeni topladı. Önceki gün düzenlenen ’’Teknoloji ile engel bariyerlerini kaldırmak” başlıklı panelinde konuşan Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, Turkcell’in çalışmalarını anlattı. Teknolojinin engeli olan insanlara sağlayacağı faydanın konuşulduğu panelde Sofuoğlu; Hayal Ortağım, İşaret Dilim ve İçimdeki Hazine uygulamalarından bahsederken, bu ürünlerle sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımı desteklediklerini ve şirket olarak engelli tanımını oluşturan bariyerleri ortadan kaldırmak amacıyla teknolojinin gücünü kullandıklarını vurguladı.

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