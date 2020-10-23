Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak

ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Antalya'da 13 yaşından bu yana yazdığı şiirleri bir kitapta toplayan bedensel ve zihinsel engelli Şevval Akkaş azmiyle herkese umut olmak istiyor.

Muratpaşa ilçesinde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki Akkaş'ın, 3 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla hayatı değişti. Kazada kafatasında hasar oluşan Akkaş, yaklaşık 3 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Yüzde 20 zihinsel ve yüzde 60 bedensel engelli olarak hastaneden çıkan Akkaş, uzun bir süre vücudunun sağ tarafını kullanamadı.

Fizik tedaviyle vücudunun sağ tarafını hareket ettirmeye başlayan, sağlık problemlerinin bir kısmı ortadan kalkan Akkaş, bu süre içerisinde de şiir yazmaya başladı.

Kaleme aldığı her dizede hayata bakış açısı değişen ve kendisini daha iyi hissetmeye başlayan Akkaş, yaşadıklarını, duygularını, hayallerini mısralara döktü.

Akkaş 8 yılda binlerce şiir yazdı. Şiirlerini bir kitapta toplayan Akkaş yaşam azmiyle de örnek oluyor.

Kitabının basımıyla en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Akkaş, kitabından elde edeceği gelirle yardıma muhtaç çocuklara ve engelli bireylere el uzatmak istiyor. Kitabını internetten satışa sunan Akkaş sağlanacak gelirin tamamını bağışlayacağını bildirdi.



- Başarının engel tanımadığını göstermek istiyor

Hayata karşı umutlu bakışı ve neşeli tavırlarıyla dikkati çeken Akkaş, AA muhabirine, tesadüfen şiir yazmaya başladığını, içini mısralara döktükçe yaşama sevincinin daha da arttığını söyledi.

Kağıda döktüğü şiirlerinde kendisini anlattığını aktaran Akkaş, dizeleriyle başkalarına da umut olmak istediğini dile getirdi.

Zor dönemlerden geçtiğini dile getiren Akkaş, "Şiir benim eksik yanımı tamamlıyor, hayata tutunmamı sağlıyor. İnsanların hayatlarına da bir nebze dokunmak istediğim için şiirlerimin bende kalmasını istemedim, onları bir kitapta toplayıp, herkese ulaşmasını istedim. Bu kitapla engelli bireylerin de istedikleri takdirde hayallerini gerçekleştirebileceklerini göstermek istedim." diye konuştu.

Dizelerini okuyan her insanın mutlaka kendisinden bir şeyler bulabileceğini anlatan Akkaş, kendisine iyi gelen şiirlerin, başkalarına da umut olacağına inandığını aktardı.

Bu düşüncenin bile kendisini mutlu ettiğine değinen Akkaş, "Engelli bir birey olduğum için başka insanlara umut olmak istiyorum. 'Siz de yapabilirsiniz, siz de başarabilirsiniz.' demek istiyorum." ifadesini kullandı.

- "Kızımızla gurur duyuyoruz"

Anne Kamile Akkaş da kızının çok büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

Kızının güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu, bugüne kadar karşılaştığı her engeli aşmayı başardığını anlatan Akkaş, "Kızım örnek bir davranış sergiliyor. Yıllardır kurduğu hayallerini tek tek gerçekleştiriyor. Şair olmak istedi ve oldu. Şiirlerini kitaplaştırmak istedi ve ilk kitabını çıkardı. Engelleri aşmayı bildi. Şimdi ise ihtiyaç sahibi, engelli insanlara yardım etmek istiyor. Bunu da en güzel şekilde yapacağına inanıyoruz. Kızımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.