Engeller kalkıyor! Türkiye komşuyla resmen anlaştı

Son zamanlarda attığı ekonomik adımlarla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, komşu ülke Irak ile anlaşma sağladı. Irak ile Türkiye arasında ortak ticaret hacminin artırılması ve yatırımların güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

TÜRKİYE KOMŞUYLA RESMEN ANLAŞTI

Irak Ticaret Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri, başkent Bağdat'taki Bakanlık binasında bir araya geldi.

Bakanların başkanlık ettiği heyetler arası toplantıda, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerle yatırımların güçlendirilmesi ve bu kapsamdaki engellerin giderilmesi konusunda mutabık kalındı. Taraflar, ortak komisyonların aktifleştirilmesi, imzalanan anlaşmaların yürürlüğü girmesi ve ortak ticaret hacminin artırılması konusunda da anlaştı.

Iraklı Bakan Gireyri, "İki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin önünde duran tüm engellerin aşılması için Başbakanımızın talimatları var. Ortak çıkara hizmet edecek ticari hacmin artırılması ve yatırım için gerekli ortamın oluşturulması gerekiyor." dedi.

Gireyri, Türk şirketlerinin Irak'ta sanayi, müteahhitlik, hizmet ve diğer alanlara güçlü şekilde girmesi gerektiğine de vurgu yaparak, şunları kaydetti:

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"Irak'ta diğer ülke şirketlerine göre sayıca en fazla olanı Türk şirketleridir. Bu alanda kolaylık sağlanması ve engellerin aşılması için ciddi çalışmalarımız olacak."

Açıklamaya göre Bakan Bolat da Türkiye ile Irak ilişkilerini, başta ticaret ve yatırım olmak üzere tüm alanlarda güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Bakan Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası temsilcilerimizin de hazır bulunduğu toplantıda, 2022 yılında Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmimizin rekor düzeye ulaşmasından, Irak'ta ticaret, yatırım ve müteahhitlik sektörlerinde lider ülke olmaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ticaret hacmimizi daha da artırmaya ve firmalarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye yönelik planlı bir çalışma yürütmek ve özel sektörlerimizi daha yakın diyaloğa teşvik etme konularında mutabık kaldık."

Bakan Bolat, ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi için karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılacağını aktardı.

Ticaret Bakanı Bolat, dün Bağdat'a gelerek Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim ile görüşmüştü.