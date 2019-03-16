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Engellemeye çalıştı! Defalarca kurşunlandı

Yeni Zelanda'da Al Nur Camisi'nde meydana gelen katliama engel olmaya çalışırken kurşunların hedefi olan Naeem Rashid'e, dünya basını geniş yer verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:11
Engellemeye çalıştı! Defalarca kurşunlandı

İngiliz Daily Mail gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için "kahraman" ifadesini kullandı.

Pakistanlı Rashid'in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashidin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.

Bir çok ülke basını da Naeem Rashid’i haberlerinde "kahraman" olarak anarak, yaşanan olayın detaylarına yer verdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:11
  1. Naeem Rashid

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