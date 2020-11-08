Engelini aşıp hayatını engellilere adadı

Kaza sonrası bir arkadaşının tavsiyesiyle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Türk, bu sırada izlediği tekerlekli basketbol maçının ardından spora yöneldi. Tekerlekli basketbola başlayan Türk, kısa süre içerisinde kendini daha da geliştirerek profesyonel sporcu oldu. Sporculuğuna akademik başarı da eklemek isteyen Türk, girdiği üniversite sınavında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünü kazandı. Üniversite hayatına başlayan Türk, burada öğrendiklerini engelli bireylere aktarmayı hedefliyor.