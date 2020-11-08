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Aktüel Engelini aşıp hayatını engellilere adadı
Aktüel

Engelini aşıp hayatını engellilere adadı

Malatya’da 2007’de geçirdiği motosiklet kazası sonucu bedensel engelli olan üniversite öğrencisi Emrah Türk o süreçten bu yana aldığı birçok tedavi ve spor eğitimini kentte bulunan engelli bireylere aktararak onların yüzlerini güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:31:00 -
Engelini aşıp hayatını engellilere adadı

Kaza sonrası bir arkadaşının tavsiyesiyle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Türk, bu sırada izlediği tekerlekli basketbol maçının ardından spora yöneldi. Tekerlekli basketbola başlayan Türk, kısa süre içerisinde kendini daha da geliştirerek profesyonel sporcu oldu. Sporculuğuna akademik başarı da eklemek isteyen Türk, girdiği üniversite sınavında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünü kazandı. Üniversite hayatına başlayan Türk, burada öğrendiklerini engelli bireylere aktarmayı hedefliyor.

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