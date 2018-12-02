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"Engel" tanımayan başarı hikayesi: Fatih Çelik

Hem para-tekvando hem de ampute futbol takımında kalecilik yapan Fatih Çelik, sporda elde ettiği başarıların yanı sıra eğitim hayatıyla da örnek oluyor.

02 Aralık 2018 Pazar 11:10
"Engel" tanımayan başarı hikayesi: Fatih Çelik

Jackie Chan, Jet Li ve Bruce Lee'nin filmlerinden etkilenerek dövüş sporlarına merak salan 26 yaşındaki Fatih, 2009'da başladığı para-tekvando branşında bir yıl sonra Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Para-Tekvando Şampiyonası'nda daha sonra defalarca kürsünün zirvesinde yer alan Fatih, başarılarını dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülükleriyle taçlandırdı.

İnsanın isterse neler başarabileceğinin en önemli örneklerinden biri olan bedensel engelli milli sporcu Fatih, yaşamını sürdürdüğü Adana'nın tek ampute futbol takımının 2013'te kurulmasında rol oynayarak kaleye geçti.

Para-tekvando ve Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü'nde kalecilik yapan milli sporcu, eğitim hayatını da aksatmadı.

İki üniversite bitiren Fatih, beden eğitimi öğretmeni olarak atanarak kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlıyor.

 

- Hayatı sporla değişti

 

Doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan milli para-tekvandocu Fatih Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladıktan sonra hayatında yaşanan olumlu değişime dikkati çekti.

Dövüş filmlerinden esinlendikten sonra Adana Halk Eğitim Merkezi'ne giderek tekvando kursuna yazılan Fatih, yaşamındaki değişimi su sözlerle ortaya koydu:

"Tekvandoya başlamadan önce hayatım sadece ev ve okuldan ibaretti. Ev ile okul arasında gidip geliyordum. Tekvandoyla tanıştıktan sonra çevrem genişledi. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve valilerimiz ile görüşme fırsatı buldum. Eskiden Adana dışına fazla çıkmazdım. Mersin gibi yakın illere gitmiştim. Spor sayesinde 40'a yakın şehir, 15 civarında ülke gezdim. Uçağa binmemiştim, uçağa bindim. Bunların hepsi tekvandonun, sporun sayesinde oldu. Ayrıca milli takım forması giymek de ayrı bir gurur kaynağı."

Fatih, ampute futbolla nasıl tanıştığını ise "Bizim üniversitede (Çukurova) bir ağabey takımı kurdu. Takımı kurarken de bana 'Destek olur musun? Birlikte takım kuralım, rehabilitasyon amaçlı insanlara dokunalım.' dedi. Ben de 'Olur.' dedim. Yani 2013'te takımın kurulmasında ben de vardım. O zamandan beri takımın birinci kalecisiyim. Adana'nın tek takımıyız." sözleriyle anlattı.

 

- İki üniversite mezunu

 

Örnek bir eğitim hayatına da sahip Fatih, lisede bilgisayar programcılığı okuduğunu anlatarak, "Ardından Çukurova Üniversitesi'nde iki yıllık teknisyenliği bitirdim. Daha sonra 'Spor adamı olmalıyım.' dedim. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazandım. Buradan yeni mezun oldum. İki üniversite bitirdim. Ayrıca iki yıllığı dışarıdan işletme olarak 4. sınıfa tamamlıyorum." diye konuştu.

Fatih, pedagojik formasyon aldığını belirterek, "İnşallah öğretmen olarak atanmak, yeni sporcular yetiştirmek istiyorum. Engelli arkadaşlarımıza ve normal insanlara katkı sağlayacağımı düşünüyorum. O zorlukları yaşadığımız, o süreci bildiğimiz için özellikle engelli bireylerin sporla tanışmasına vesile olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

- Engellilere "evlerden çıkın" çağrısı

 

Tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Fatih, "Engel insanın herhangi bir uzvunda yani kolunda, ayağında, gözünde değil. Engel insanın beyninde. İnsan beynindeki engeli aşarsa elindeki ya da ayağındaki engelin bir önemi yok. Engelli insanlar mutlaka evlerinden çıksınlar ve spor yapsınlar. Bir spor dalına başlasınlar, zamanla başarabileceklerini görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih, hayatını normal bir insan gibi sürdürdüğünü vurgulayarak, "Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Normal bir insan gibi kendimi benimsedim. Yapamadığım bir şey yok. Allah'ın vermediklerine yakınmak yerine verdiklerine şükretmemiz lazım." şeklinde görüş belirtti.

 

- Tarihe geçmek istiyor

 

Gelecek yıl şubat ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Fatih Çelik, sportif hedefleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Tekvandoda dünya ikinciliğim ve dört Avrupa üçüncülüğüm var. 6-7 kez de Türkiye şampiyonu oldum. Ülkemizde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyamı altına çevirmeyi amaçlıyorum. Onun için çok çalışıyorum. Ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Tekvando ilk kez paralimpik oyunlarında yer alacak. Bu nedenle ayrı bir önemi var. Olimpiyat sıralamasında sıkletimde ilk dört sporcu arasındayım. Yerimi koruduğum takdirde Allah'ın izniyle olimpiyata gideceğim. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazarak tarihe geçmeyi hedefliyorum."

 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:10
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Adana
  4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  5. ampute futbol
  6. Fatih Çelik
  7. para-tekvando

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