THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
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Enflasyonla mücadeleye destek çığ gibi büyüyor

‘enflasyonlamucadele.org.tr’ internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı 500’ü aştı. Aralarında Sabancı, Yıldız ve Sanko gibi holdinglerin; THY, Pegasus, Mediamarkt, Teknosa, Ülker, İstikbal ve Bellona gibi markaların da bulunduğu 500’ü aşkın kurum programa desteklerini ilan derken, bazı firmalar yüzde 10 indirimin de üzerine çıktı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:16
Enflasyonla mücadeleye destek çığ gibi büyüyor

 Ekonomi Servisi  ‘enflasyonlamucadele.org.tr’ internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı 500’ü aştı. Aralarında Sabancı, Yıldız ve Sanko gibi holdinglerin; THY, Pegasus, Mediamarkt, Teknosa, Ülker, İstikbal ve Bellona gibi markaların da bulunduğu 500’ü aşkın kurum programa desteklerini ilan derken, bazı firmalar yüzde 10 indirimin de üzerine çıktı.

Kale Grubu da tüm ürünlerinde 10 ilave indirim uygulayacağını ifade etti. Şirket, yüzde 40’ varan indirim kampanyasını da yılsonuna kadar uzattı.

AKO Grup bünyesinde bulunan Petlas, kış lastiklerinde yüzde 10 indirime gitme kararı aldı. Grubun pazarlama müdürü Erkal Özürün, “Ülkemiz ekonomisine ve sürüş güvenliğine önem veren tüm araç sahiplerinin aile bütçesine katkı yapacağına inancımız sonsuzdur” diye konuştu.

Viaport Marina yönetimi ise bünyelerinde bulunan tema park ve akvaryuma giriş fiyatında 2018 sonuna kadar yüzde 25 indirim uygulayacaklarını duyurdu.

Odalar da üyelerini indirim yapmaya teşvik ediyor. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, şehir olarak ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek vereceklerini dile getirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da “41 bin üyemizle mücadeleye hazırız” şeklinde konuştu. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:16
  1. Kocaeli
  2. Bursa
  3. enflasyonlamucadele.org.tr

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