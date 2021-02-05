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Ekonomi Enflasyondaki artışı ‘enerji’ sürükledi
Ekonomi

Enflasyondaki artışı ‘enerji’ sürükledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre, yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisi temel mal ve enerji grupları oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 09:36:00 -
Enflasyondaki artışı ‘enerji’ sürükledi

Rapora göre giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları yüksek seyrini sürdürdü. Giyim enflasyonunda ise kısmi bir toparlanma gözlenmekle birlikte düşük düzeyler korundu. Enerji enflasyonu, petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, şebeke suyu, doğalgaz gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde yükseldi.

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