Enflasyonda artış bekleniyor

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası’nın yıl sonu için yaptığı yüzde 13,4’lik tahminin ötesinde seyreden enflasyon ile ilgili ağustos ayı verileri yarın açıklanacak. Uzmanlar, yıllık enflasyon oranının açıklanacak rakamlarla yüzde 17-18’e yükselebileceğini kaydediyor.

KUR FAKTÖRÜ

Asıl sınavın eylül ayında olacağı belirtilirken, “Yüzde 20 seviyesi çok uzak değil” öngörüsü dikkat çekiyor. Böylesine hızlı bir yükselişin temel nedeni olarak da TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybı gösteriliyor.

Öte yandan; faiz oranlarının yükselmesinin ardından iç borç faiz ödemeleri artmaya başladı. TL’nin değer kaybıyla dış borç faiz ödemelerinin bütçedeki TL karşılığının yükseldiğine dikkat çeken uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu ay içinde açıklayacağı tedbir paketlerinin enflasyondaki yükseliş seyrini tersine çevirebileceğini dile getiriyor.

KRİTİK UYARI

Sürecin büyümeye de etki yapacağı, geçen yıl yüzde 7’nin üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisini bu yıl ve 2019’da çok daha düşük büyüme oranlarının beklediğine işaret eden uzmanlar, “Yüksek faiz ve TL’nin hızlı değer kaybıyla piyasadaki yüksek oynaklık nedeniyle birçok işletme önünü görmekte zorlanıyor. Kur ve faiz hareketleriyle bilançoları bozuluyor. Bu tabloda birçok işletme için yatırım iştahı ve imkânı kaybolmasa bile sınırlanabilir” uyarısında bulunuyor.