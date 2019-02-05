Enflasyon sepeti güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) güncellenen enflasyon sepetine bu yıl 12 ürün girdi, bir ürün ise sepetten çıkartıldı. Enflasyon sepeti bu yıl, 418 madde, 895 madde çeşidini kapsayacak. 2019 yılı TÜFE hesaplamalarında, 2018 yılı Aralık ayı temel alındı.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflamasına (COICOP) göre TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi. Bu kapsamda 2019’da TÜFE’de 418 madde, 895 madde çeşidi kapsanacak olup, 28 bin 711 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan her ay 544 bin 256 fiyat derlenecek.