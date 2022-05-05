Enflasyon rakamlarında ayçiçek yağı detayı olay oldu! 30 günde...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayında fiyatı en fazla değişen ürünler belli oldu. Buna göre Nisan ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 69,30 artan kuru soğan olurken en çok salatalık ucuzladı. Son dönemlerin en çok merak edileni ayçiçek yağındaki artış ise dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Son aylarda adeta zam üstüna zam yapılaan ayçiçek yağının Nisan ayında yüzde 16,81 oranında zamlandığı görüldü.

Bilindiği üzere ayçiçek yağı piyasanın altında bir fiyatla TMO tarafından 129 liraya satılıyor. Marketlerde 170-180 liralar görülürken internet alışveriş sitelerinde ise 200-250 liralara kadar çıkılmış durumda.