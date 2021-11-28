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Ekonomi Enflasyon ne kadar? Enflasyon oranı ne oldu? Asgari ücret enflasyon oranı
Ekonomi

Enflasyon ne kadar? Enflasyon oranı ne oldu? Asgari ücret enflasyon oranı

7 milyondan fazla çalıyanın gözü kulağı 1 Aralık Çarşamba günü Ankara'da yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında olacak. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücretin yanında 2022 AGİ zammını da belirleyecek. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Partili isimlerden hem çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklamaları gelmekte. 2022 asgari ücret zammı konusunda kritik öneme sahip enflasyon ne kadar? Enflasyon oranı ne oldu? Açıklanan enflasyon oranı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 16:41:00 - 2021-11-28 16:42:17
Enflasyon ne kadar? Enflasyon oranı ne oldu? Asgari ücret enflasyon oranı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti. Asgari ücret zammının belirlenmesinde kritik rola sahip olan enflasyon rakamları yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte daha da bir merak konusu oldu. Enflasyon oranı her ay vatandaşlar tarafından endişe içerisinde bekleniyor. 2021 yılı Ekim ayında TÜFE yüzde 2,39 oranında artmıştır.

Ekim ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 19,89 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kasım ayı enflasyon verileri ise  3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00'da yapılıyor. Kasım ayı Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi belli oldu. Buna göre yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi 19,31 olarak tahmin edildi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den 15,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,27'den 11,76'ya yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22'den 9,98'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 10,01'den 10,93'e çıktı.

 

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