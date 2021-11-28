Enflasyon ne kadar? Enflasyon oranı ne oldu? Asgari ücret enflasyon oranı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti. Asgari ücret zammının belirlenmesinde kritik rola sahip olan enflasyon rakamları yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte daha da bir merak konusu oldu. Enflasyon oranı her ay vatandaşlar tarafından endişe içerisinde bekleniyor. 2021 yılı Ekim ayında TÜFE yüzde 2,39 oranında artmıştır.

Ekim ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 19,89 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kasım ayı enflasyon verileri ise 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00'da yapılıyor. Kasım ayı Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi belli oldu. Buna göre yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi 19,31 olarak tahmin edildi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den 15,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,27'den 11,76'ya yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22'den 9,98'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 10,01'den 10,93'e çıktı.