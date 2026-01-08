Enflasyon düşüyor Türkiye üreterek yoluna devam ediyor

OKAN ÇETİNDAĞ İSTANBUL

Açıklanan son rakamlar, enflasyon cephesinde belirgin bir gerilemeye işaret ederken; üretim, ihracat ve istihdam alanlarında istikrarlı bir seyrin sürdüğünü gösteriyor.

Geniş Tabanlı Büyüme

Geçtiğimiz yılın son dönemine ait verilerde, fiyat artış hızının düşmesiyle birlikte özellikle temel tüketim kalemlerinde bir dengelenme yaşandığı görülüyor. Enflasyondaki bu gerileme, piyasalarda da daha temkinli ve sakin bir atmosferin oluşmasını sağladı. Sürekli kriz söylemi üreten çevrelerin iddiaları ise sahadaki tabloyla örtüşmüyor. İhracat tarafında ortaya çıkan rakamlar, üretim odaklı büyüme modelinin karşılık bulduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Türkiye, sanayi ve tarım başta olmak üzere birçok alanda tarihinin en yüksek ihracat seviyelerine ulaşırken, bu artışın ülke geneline yayılması dikkat çekiyor. Anadolu merkezli üretimin güçlenmesi, büyümenin sadece belli merkezlerde değil, geniş bir alanda gerçekleştiğini gösteriyor.

Artan İş gücü Katılımı

İstihdam cephesinde de benzer bir tablo söz konusu. İşsizlik oranının uzun süredir tek haneli seviyelerde seyretmesi, uygulanan politikaların sahada karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Özellikle gençler ve kadınlar açısından iş gücüne katılım oranlarında gözlenen artış, ekonomideki toparlanmanın sosyal hayata da yansıdığını gösteriyor. Ekonomi yönetimi, önümüzdeki dönemde de dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini, üretim ve ihracat merkezli büyüme yaklaşımından geri adım atılmayacağını vurguluyor. Ortaya çıkan tablo, tüm tartışmaların ötesinde Türkiye’nin kendi ekonomik yol haritasında ilerlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor.