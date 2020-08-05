Enflasyon beklentilerin altında arttı

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu. Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 olmuştu.

Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜFE’nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76’ya gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti: “Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

“Kırsal kalkınmaya 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarını desteklediklerini belirterek, 2006’da başlatılan KKYDP ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla çeşitli alanlardaki yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verdiklerine işaret etti.

Gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması ile alet ekipman alımı gibi konulara ilişkin hibe desteklerine başvurabildiğini vurgulayan Pakdemirli, “Kırsaldaki vatandaşın yanındayız” mesajı verdi. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: “IPARD-1 ve IPARD-2 programlarıyla son 10 yılda yaklaşık 16 bin 500 projeyle sözleşme imzaladık, bu projelere 4,3 milyar lira hibe desteği ödedik. Böylece kırsalda 12,5 milyar lira yatırım yapıldı, 67 bin yeni istihdam oluştu. Bakanlık olarak kırsaldaki vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin her daim yanındayız.”