Enfes bir etli güveç yemeği tarifi nasıl yapılır? Güveçte et sote tarifi ve yapılışı

Güveçte et sote tarifi ve yapılışı

Malzemeler

400 gram kuşbaşı dana eti

500 gram kültür mantarı

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

3 adet sivri biber

1 tane büyük boy kapya biber

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

İsteğe göre tuz

Eğer defne yaprağının tadını seviyorsanız baharatlarla beraber 2 adet defne yaprağı da kullanabilirsiniz.

Güveçte et sote tarifi nasıl yapılır?

Bu mantarlı et sote tarifine bayılacaksınız. Size bu yazımızda anlatacağımız harika tarif aslında gerçekten her açıdan hem yeterli hem de ayrıntılı bir tarif. Malzemeler çok görünüp sakın gözünüzü korkutmasın çünkü bir kere akşam yemeğine bu yemeği yaptığınızda sizin için de misafiriniz için de vazgeçilmez bir lezzet olacak. Aslında et sote nasıl yapılır diye arattıysanız internetten çok fazla tarife denk gelirsiniz. Size vereceğimiz bu tarifi her tarif ile karıştırmayın çünkü güveçte yapılan yemeklerin tadı her zaman daha farklı olur. O yüzden malzemeleriniz hazırsa ve siz de hazırsanız güveçte et sote tarifinin detaylarına geçebiliriz.

Kültür mantarlarınızın tamamını yarıya bölüp geniş bir kaseye alıp bir kenara ayırın. Başka bir kasede tüm baharatları ve sıvı yağı karıştırın. Soğanı, sarımsağı ve biberlerinizi yemeklik doğrayın ve mantarlar ile birleştirin. Hazırladığınız yağlı ve baharatlı karışımın içine diğer hazırladığınız mantar, soğan, sarımsak ve biber karışımını ekleyip iyice harmanlayın. Karışımınızı bir kenara ayırın ve o sırada eti hazırlamaya geçin. Eti hazırlamak için sıvı yağınızı bir tavaya alın ve iyice ısındıktan sonra etinizi arkalı önlü mühürleyin. Önce suyunu salmasını ve sonra suyunu çekmesini bekledikten sonra ocaktan alın. Güvecinize önce sebzelerin yarısını ekleyin, sonra etlerinizi yerleştirip en üste tekrar sebzeleri yerleştirin. Bir su bardağı sıcak suda salçalarınızı iyice eritin ve hazırladığınız güvecin üzerine ekleyin. Güvecinizin üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Kapattığınız yağlı kağıdın hava alması için üzerini delin. 20 dakika yüksek ateşte,45 dakika yüksek ateşte pişirin. Ocaktan aldığınız güvecinizi sıcak servis ediniz.