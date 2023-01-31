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Ekonomi Aynı gün, aynı marka şeker, farklı fiyat!
Ekonomi

Aynı gün, aynı marka şeker, farklı fiyat!

İnternetten satış yapan e-ticaret kuruluşlarında şeker fiyatındaki farklılıklar, şaşırtmaya devam ediyor. Çok bilinen bir e-ticaret sitesinde, aynı anda çekilen iki ayrı görüntüde, şekerdeki fiyat farklılığı şaşkınlığa sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 17:30:00 - 2023-01-31 18:08:51
Aynı gün, aynı marka şeker, farklı fiyat!

İnternetten satış yapan e-ticaret kuruluşlarında şeker fiyatındaki farklılıklar, vatandaşı şaşırtmaya devam ediyor. Çok bilinen bir e-ticaret sitesinde, aynı anda çekilen iki ayrı görüntüde, şekerdeki fiyat farklılığı şaşkınlığa sebep oldu.

Aynı e-ticaret sitesinde, 5 kilogramlık toz şeker, aynı marka 161 TL'den satışa sunulurken, bir başka firmanın aracılığı ile, aynı e-ticaret sitesinde aynı marka 5 kilogramlık toz şeker 239 TL'den satışa sunuldu.

Müşteriler, "Acaba, kalite farkı var mı?" diye şaşırırken, konuyu sorduğumuz uzmanlar, "Marka, kalite, kilo farkı yok. Sadece aracı firma farklı. Yüksek fiyattan da satış yapabildikleri için, talep olduğu için, az sayıda da olsa, yüksek fiyattan satmayı tercih edenler, fiyatı böyle belirleyebiliyorlar" diye konuştular.

Ticaret Bakanlığı ve Gıda Bakanlığı'nın sıkı bir denetim yapması gerektiğini belirten uzmanlar, "Serbest ekonomi" adı altında, vatandaşın kazıklanmasına seyirci kalınmamasını istediler. 

 

 

 

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