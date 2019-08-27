0553 313 94 23

ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda

ENFA Bal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, İstanbul’da düzenlenecek CNR Food İstanbul Fuarı’nda tüketicilere yeni ürünleri olan ballı şerbeti sunacaklarını söyledi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:23
ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda

ENFA Bal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, İstanbul’da düzenlenecek CNR Food İstanbul Fuarı’nda tüketicilere yeni ürünleri olan ballı şerbeti sunacaklarını söyledi.


Bu yıl 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar, Kongre ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan CNR Food İstanbul Fuarı’na katılacak olan ENFA Bal, yeni ürünleriyle tüketici ve alıcı firmaların karşısına çıkacak. Türk gıda endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olan CNR Food İstanbul, yaklaşık binden fazla markanın katılımıyla dünyadan birçok ürünün tanıtılacağı en büyük buluşma noktasından biri olacak.


Yerli ve yabancı firmaların büyük önem verdiği fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ENFA Bal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, fuarın yabancı firmaların sektördeki alıcı ile satıcılarla bağlantı kurması ve ürünlerinin tanıtılması açısından oldukça verimli olacağını belirterek, "Bu tür fuarlar şirketlerin satışlarını artırması ve yeni müşteriler elde etmesi için küresel buluşma noktasıdır. Fuarda yeni ürünlerimizi tanıtmak, özellikle Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkan bölgelerinden gelecek olan firma yetkilileriyle yeni işbirliği ve bağlantıları gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan ihracatımızı arttırmaktır. Bunun için ürünlerimizle ilgilenen perakende zincirleri ve gıda toptancısı işletmeleriyle işbirliği yapmak istiyoruz. Böylece satışları artırmak, ürünleri tanıtmak ve yeni müşteriler kazanmak için buna önem veriyoruz’’ dedi.


Fuarda bu yıl ilk defa tüketicilere sunacakları ballı şerbet ikramında bulunacaklarını belirten Ençetin, stantlarında süzme başta olmak üzere çam ve yeni ürünleri olan akasya ballarını bulunduracaklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KBB Uzmanı Murat Doğan: ”Mevsimsel alerjiler çocuklarda ses kısıklıklarına sebep olabilir”
    1. KBB Uzmanı Murat Doğan: ”Mevsimsel..
    2. Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi için..
    3. Başkan Erdoğan Moskova'da
    4. Başakşehir’e gençlik aşısı
    5. Büyükşehir Belediyesi geleceğin..
    6. Vali Yaman'dan 'hediye' açıklaması!
    7. GRAFİKLİ - Arakanlı Müslümanlar zulmün..
    8. Kocasının pompalı tüfekle vurduğu..
    9. Balonla Tarih kokan Mardin'e..
    10. (Özel haber) Yukatel Denizlispor..
    11. Elazığ’da yürüyüş yollarında yenileme..
    12. GÜNCELLEME - Önce karısını sonra..
    13. RÖPORTAJ - "Siyah beyaz filmleri..
    14. Başkan Yavaş’tan çalışan annelere müjde
    15. Mahalleler arası futbol turnuvası..
    16. Tekirdağ'da minibüs refüjdeki..
    17. Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
    18. Yalçın: “Vatandaşımıza Hizmetten..
    19. Maltepe büyük zaferi Manga ile..
    20. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!