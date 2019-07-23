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Enez Belediyesi, sivrisinek ile mücadelede çözümü “drone” ile buldu

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sivrisinekle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 18:25
Enez Belediyesi, sivrisinek ile mücadelede çözümü “drone” ile buldu

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sivrisinekle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda sivrisineksorununun devam ettiğini dile getiren Başkan Günenç, konu hakkında radikal karar alınacağını dile getirdi. Artık Enez’de sivrisinek ve haşere ile mücadelede yeni bir dönem başlaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Günenç, drone ile ilaçlama yapılması için girişimlerde bulunduğunu belirtti. Enez’de ilk kez uygulanacak drone ile ilaçlama sistemi için ilgili firma ile görüşmelerde bulunan Günenç, kısa zamanda anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade etti. Başkan Günenç, larva dönemlerinde(ocak,şubat ayları) sistemli bir şekilde ilaçlama yapılacağını ve gelecek yıl komşu ülke Yunanistan ile sivrisinekle mücadele konusunda protokol imzalanabileceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:25
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