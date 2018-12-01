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Enes Ünal'ın golü Real Valladolid'e yetmedi

- La Liga'nın 14. haftasında Leganes'i ağırlayan Real Valladolid, Enes Ünal'ın gol attığı maçı 4-2 kaybetti

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:48
Enes Ünal'ın golü Real Valladolid'e yetmedi


ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Valladolid, konuk ettiği Leganes'e 4-2 mağlup oldu.

La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı'nda Leganes'i ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Leganes, 11. dakikada Dimitrios Siovas, 42. dakikada Oscar Rodriguez, 66. ve 75. dakikalarda Guido Carrillo'nun golleriyle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini, 50. dakikada Toni Villa ve 90+3'üncü dakikada milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Leganes, 15'inci sıraya yükselirken, 17 puanda kalan Real Valladolid ise 14'üncü sıraya geriledi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:48
  1. Enes Ünal
  2. Futbol
  3. İspanya 1. Futbol Ligi
  4. Leganes
  5. real valladolid

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