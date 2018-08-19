THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Enes Ünal yine kiralandı! İşte yeni adresi...

La Liga ekiplerinden Villarreal'in, milli futbolcu Enes Ünal'ı Real Valladolid'e kiraladığı öğrenildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:25
Enes Ünal yine kiralandı! İşte yeni adresi...

BeIN Sports'un haberine göre Villarreal, Enes Ünal'ı 1 yıllığına Real Valladolid'e kiraladı.

2015 yılında Bursaspor'dan Manchester City'e transfer olan milli futbolcu, daha sonra kiralık olarak Genk, NAC Breda ve Twente formaları giydi. Milli futbolcu geçen yaz transfer döneminde 14 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinden Villarreal'e transfer olmuş, sonrasında kiralık olarak Levante'ye gitmişti.

Enes Ünal, 31 kez giydiği Villarreal formasıyla 5 kez gol sevinci yaşadı ve 3 asist yaptı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 15:25
  1. Bursa
  2. Enes Ünal
  3. Transfer
  4. Real Valladolid
  5. La Liga
  6. villereal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de devir teslim! Yeni isimler göreve başladı
    1. AK Parti'de devir teslim! Yeni isimler..
    2. KKTC bayram namazı saat kaçta?
    3. ABD, vatandaşlarını uyardı! O ülke..
    4. TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu..
    5. Irak'ta karar verildi! 14 DAEŞ'li idam..
    6. İranlı isimden kritik açıklama: ABD..
    7. Hollanda için Kurban Bayram namaz..
    8. İstanbul'un kurban pazarlarında..
    9. Almanya 2018 bayram namazı kaçta..
    10. Yemen'de koalisyon güçlerinden..
    11. Hatay'da orman yangını
    12. Diyarbakır'da insanlık ayıbı! Sahibi..
    13. Bakanlıktan CHP'li vekilin iddialarına..
    14. Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi
    15. Düzce’de kurban bayramı namazı saati..
    16. Bursa'da aile içi dehşet! Oğlunun..
    17. Etiyopya’da Afrika'nın ilk atıktan..
    18. 2018 Denizli Kurban Bayramı namazı..
    19. Şoke eden rapor! Myanmar'da 24 binden..
    20. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı..
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'