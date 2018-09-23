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Enes Ünal golünü attı! Tam 6 gollü karşılaşma

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid Celta Vigo'ya konuk oldu. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlanırken Enes Ünal ise takımının ikinci golünü kaydetti.

23 Eylül 2018 Pazar 01:51
Enes Ünal golünü attı! Tam 6 gollü karşılaşma

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Celta Vigo ile Valladolid karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'da oynanan mücadele, tam bir gol düellosuna sahne oldu ve 3-3 sona erdi.

Celta Vigo'nun gollerini 5. ve 54. dakikalarda Aspas ile 9. dakikada Gomez kaydetti. Valladolid'in bu sezon ilk golünü 39. dakikada Plano kaydederken, 56. dakikada Borja'nın yerine oyuna dahil olan milli oyuncumuz Enes Ünal, 65. dakikada farkı 1'e indirdi. 90+4. dakikada sahneye çıkan Suarez, takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Öte yandan ev sahibi Celta Vigo'da milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre alırken, Emre Mor ise yedek kulübesinde kaldı ve forma bulamadı.

Bu soncuun ardından Celta Vigo puanını 8 yaptı, Valladolid ise 3. beraberliğini alarak 3 puana yükseldi.

La Liga'nın 6. haftasında Celta Vigo deplasmanda Valencia ile karşılaşacakken, Valladolid ise evinde Levante'yi konuk edecek.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 01:51
  1. Enes Ünal
  2. Real Valladolid
  3. Celta Vigo
  4. La Liga
  5. İspanya
  6. Valladolid

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