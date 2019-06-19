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Enes Ünal Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

İsmi Galatasaray ile anılan Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak'tan transfer açıklaması geldi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:08
Enes Ünal Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Forvet hattında Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray için İspanya'da yeni bir iddia ortaya atıldı. Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-kırmızılıların, Enes Ünal'ı almak istediği kaydedildi.

El Mundo Deportivo'da çıkan haberde, Galatasaray yönetiminin bonservisi Villarreal'de olan ve en son kiralık olarak Valladolid forması giyen 22 yaşındaki Türk yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Taraflar anlaşırsa milli futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir. Enes, geçen sezon Valladolid'de 6 gol, 3 asistle oynadı.

Kariyeri kiralık olarak geçti!

2016'da Bursaspor'un altyapısından çıktıktan sonra 4.4 milyon Euro'ya Manchester City'nin yolunu tutan Enes, Belçika, İspanya ve Hollanda'da kulüplere kiralık verildi. Sırasıyla Genk, Nac Breda ve Twente formalarını giyen milli futbolcu, 2017'deki Twente performansıyla M.City'den 14 milyon Euro'ya Villarreal takımının yolunu tuttu. İspanyol ekibi ise Enes'i kiralık olarak Levante ve Real Valladolid'e yolladı.

'Tercihi İspanya'

İspanya'da çıkan habere yönelik Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak açıklama yaptı. Altıparmak, "G.Saray cephesinden teklif yok. Biz Enes'in kariyer planlamasında Türkiye'ye dönme şıkkını hiç düşünmedik. Valladolid'de iyi bir sezon geçirdi. Villarreal ile 3 yıl daha kontratı var. Kariyerine İspanya'da devam edecek" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:08
  1. Bursa
  2. Enes Ünal
  3. Galatasaray
  4. Batur Altıparmak
  5. Valladolid
  6. La Liga
  7. İspanya

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