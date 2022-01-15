Enes Kara'nın annesinin açıklamasını kırparak servis ettiler! Bu feryadı okuyup haysiyeti olan artık susar

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20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara'nın ölümünden sonra, anne-babasının acısını hiçe sayan acımasız kesim, yaşanan olay üzerinden tarikat ve cemaat düşmanlığını sürdürüyor.

Evladı Kara'nın ölümünden sonra açıklamada bulunan acılı anne Hatice Kara'nın ifadelerinin ise kırpılarak servis edildiği ortaya çıktı.

Bütün basın organlarında Hatica Kara'ya ait yalnızca şu sözler yer aldı:

"Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik."

Bu feryadı okuyup haysiyeti olan susar!

Enes'in acılı annesi Hatice Kara, yazılı açıklamasının tamamında, evladının nasıl boşluğa düştüğünü, çocukluğundan itibaren onunla nasıl ilgilendiklerini anlattı.

Anne Hatice Kara'Nın açıklamasının tam metni şöyle:

10 Ocak 2022 tarihinde yaşanan hadise neticesinde, ahirete göçen evladım Enes üzerinden yürütülmeye çalışılan kamuoyu algısına karşı bir kısım cevap ve acılı bir annenin feryadıdır :

Öncelikle belirtmek isterim ki, oğlum Enes, 11. sınıfa kadar neşeli ve hayat dolu bir çocuktu. 11. sınıftan itibaren okuduğu Fen Lisesindeki arkadaş çevresi, oğlum Enes'i yavaş yavaş bizden uzaklaştırdı. Sosyal ilişkileri ve aile içi bağlılığı azalan oğlumun, arkadaş ilişkisi ise gün geçtikçe artmaya diğer yandan ise telefon ve oyun bağımlılığı oluşmaya başladı. Okuldan arta kalan zamanlarda, ya telefon oyunları ya da arkadaşları ile vakit geçirir olmuş ve gün geçtikçe sessizleşmeye ve içine kapanmaya başlamıştır. Maalesef arkadaş çevresi evladımın sonu olmuştur.

Oğlumuzu küçüklüğünden beri güzel ahlak üzerine yetiştirmeye gayret ettik. İyiyi ve güzeli hep kendisine telkin ettik. Çevresine, devletine ve insanlığa faydalı olabilmesi için tüm fedakarlığı yaptık. Oğlumun istikamet üzerinde olmasını istedik ve hep ona dua ettik. Ancak, hiç ummadığımız ve çocuğumdan beklemediğimiz o sona engel olamadık.

Lise döneminde tanıştığı ve sonraki süreçte de görüşmelerinin devam ettiği bir kısım arkadaşları, dinsizliğe oğlumu sürüklemiş ve inandığı değerleri sorgulatmaya başlatmıştır. Oğlum inandığı değerlerden uzaklaştıkça, iyice içine kapanmış ve maalesef hayatı amaçsızlaşınca boşluğa düşmüş ve kurtuluşu ölümde görmüştür. Oğlumun arkadaş çevresi Enes'i inancından uzaklaştırarak yaşama sevinç ve enerjisini elinden almıştır. Enes'in manen çöküşü, okulun zorluğunu dahi kaldıramamasına sebebiyet vermiştir.

Açıkladığım üzere oğlumuz, arkadaş çevresinin telkini ile bizden uzaklaşmıştır. Ancak biz bir an bile Enes'i bırakmadık. Sürekli kendisine destek olmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Arkadaş çevresi ve telefon bağımlılığını engelleyemedik. Oluşan neticeyi önleyemedik. Ayrıca çocuğumuzu zorlama ile bir yerde tutmadık. Fakat tüm hayatını Hatay da geçirmiş olduğu için 'Elazığ'ı bilmezsin, 2-3 ayda en azından Elazığ'ı tanır ve arkadaşlar edinirsin ondan sonra eve çıkarsın' diyerek gayet makul olarak yönlendirdik.

Tüm bunlara rağmen günlerdir basın ve yayın kuruluşlarında, evladımızın acısını dahi yaşamamıza fırsat verilmeden türlü türlü saldırılara maruz kaldık. Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarı ile muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik. Akıl ve izanın kabul etmeyeceği iftiralarla karşılaştık. Bize insafsızca saldıranların vicdanlarını gözden geçirmelerini istiyorum.

Sözlerimi bitirirken ifade etmek isterim ki, oğlumun ölümü ile gün yüzüne çıkan ve gençleri ölüme sürükleyen manevi rahatsızlıkların giderilmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılmasını yetkililerden istirham ediyorum. Ta ki nice Enesler ölmesin diye...

Enes KARA'nın annesi Hatice KARA