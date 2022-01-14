Enes Kara'nın annesi ne dedi, ne konuştu? Enes Kara nasıl intihar etti?

Enes Kara neden intihar etti, Enes Kara kim yüzünden intihar etti? sorularına cevap Kara ailesinden geldi. Müslüman bir ailenin çocuğu olmasına karşın, bilhassa sol tarafından yapılan 'ateizm' propagandasının kurbanı olan 20 yaşındaki Kara, intihar etmeden önce çektiği videoda yaşama sevincini kaybettiğini ifade etti. Enes Kara’nın babası Mehmet Kara, bazı medya kuruluşlarının intihar eden 20 yaşındaki evladı üzerinden yürüttükleri İslam düşmanlığına tepki göstererek, “Her anne-baba evladının vefatına üzülür ama bu üzüntünün yanında aile değerlerimize ve inançlarımıza saldırının olması bizi daha da perişan etti. Evladım Enes’i manevi boşluğa sürükleyen cemaat değil, ateist arkadaşları oldu” dedi.

Enes Kara'nın annesi ne dedi, ne konuştu?

AA'da yer alan son dakika haberine göre anne Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu. Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran anne Hatice Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik.

Enes Kara neden intihar etti?

Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" ifadelerini kullandı. Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini söyledi. ”Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek." diye konuştu.