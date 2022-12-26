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Gündem Enes Kanter "babası" gibi Papa'nın eteğine yapıştı
Gündem

Enes Kanter "babası" gibi Papa'nın eteğine yapıştı

Fetullah Gülen'e "babam" diyen firari vatan haini Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı Papa'ya şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:34:00 -

ABD ve Yunan televizyonlarına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez de Papa'ya yalvardı.

Vatikan'ın davetlisi olarak Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşen FETÖ'cü Kanter, ayaküstü sohbetinde yine kinini kustu.

Fetullah Gülen size selam söyledi” diyen FETÖ’cü, sonrasında şikayetlerini sıraladı.

FETÖ liderinin manevi oğlu olan Kanter, Papa’nın elini tutarak “Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin.” dedi.

Bunun üzerine Papa ise Kanter'e, önce boyunu sordu ardından “Sen bana dua edersen ben de sana ederim.” dedi.

Bu diyaloğu Twitter hesabından da yayınlayan FETÖ’cü Enes Kanter, şu ifadeleri kullandı:

Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde insan hakları ve özgürlük adına ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.

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Yorumlar

Veli Basar

Bu  çocuğu; nasıl bu topraklarda doğmuş.

kibarcik

bunun babası anası bırbırlerıne yalan soylemişler bunun peyda oloamsında kefere gırmiş kullun muflıs ıslamla alaksı yok yanı veledı zına veselam
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