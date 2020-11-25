Enes Batur'un kaza yapanlara küfrettiği video ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde spor otomobili ile kaza yapan Enes Batur'un iki yıl önce yayınladığı bir videoda kaza yapan kişilerle dalga geçtiği görülüyor.

Lüks otomobili ile kaza geçirdi

Küfür ve hakaret dolu, çocuklara kötü örnek olan videoları ile milyonlarca lirayı kolay yoldan kazanan Batur lüks otomobiliyle geçtiğimiz pazartesi günü trafik kazası geçirdi. Etiler'de otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi. Batur'un lüks otomobili kullanılmaz hale geldi.

Şöhret ve para uğruna yaptığı ahlaksızlıklarla bilinen Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Yaşantısıyla çocuklara kötü örnek olan Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Batur'dan kaza yapan kişilere hakaret

Kaza sonrası Enes Batur'un iki yıl önce paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu video sırasında Enes Batur, kaza yapan kişiler için “Sen bir salaksın. Ferrari ile gitti, duvara girdi. ‘Hızlı çıkayım’ dedi, öndeki arabaya girdi. Yavaş kullanın şu arabaları. Ne oldu şimdi? 100 bin lira masraf oldu arabada.” gibi ifadeler kullanıyordu.

O dönem hayranları tarafından “Eğlenceli bir içerik” olarak izlenen video, Enes Batur’un da spor otomobili ile kaza yapması sonrası farklı şekilde yorumlanmaya başlandı.

Karantinayı ihlal etti

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Batur'un evinde izole olmadığı ortaya çıkmıştı.

Enes Batur daha öncede hoverboard olarak bilinen elektrikli kaykay ile Mesnevi ilahisi eşliğinde 'Hazreti Mevlana ve sema' ile dalga geçmiş ve bu görüntüler birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Batur, paylaştığı videonun ardından gelen tepkiler sonucunda paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.