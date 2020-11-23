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Yaşam Enes Batur kaza mı yaptı? Enes Batur trafik kazasında yaralandı mı?
Yaşam

Enes Batur kaza mı yaptı? Enes Batur trafik kazasında yaralandı mı?

Video kanalı Youtube’da her türlü saçmalığa imza atarak gençlere kötü örnek olan ve geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandığı halde kaldığı yurttan kaçan Youtuber Enes Batur trafik kazası geçirdi. Peki Enes Batur sağlık durumu nasıl? Trafik kazasında Enes Batur’un arabası zarar gördü mü?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:05:00 - 2020-11-23 12:09:37
Enes Batur kaza mı yaptı? Enes Batur trafik kazasında yaralandı mı?

Youtube üzerinden paylaştığı videolar ile gencecik beyinleri zehirleyen ve bu nedenle büyük tepki çeken Youtuber Enes Batur, kazandığı parayla satın aldıklarını milletin gözüne sokmaktan geri durmuyor. Geçtiğimiz aylarda koronaya yakalandığı halde kaldığı yurttan firar eden Youtuber Enes Batur, trafik kazası geçirdi. İstanbul Etiler'de bir araca çarpan Enes Batur feci kazadan yara almadan kurtuldu. Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı.

Trafik kazası sonucu yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadığı öğrenilirken, Batur’un lüks aracında büyük maddi hasar meydana geldi.

 

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