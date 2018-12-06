Enerjinizi yeniden toplayabilmeniz için muhteşem tarif
Enerjinizi yeniden toplamanız ve çok iyi hissetmeniz için sizlere bir tarifimiz var.06 Aralık 2018 Perşembe 15:57
Zeytinyağı çoğu hastalığın sebebi olan serbest radikal hasarıyla mücadele eder. Bu muhteşem yağı limonla karıştırırsanız ortaya tam bir şifa deposu çıkacaktır.
Tarifimiz 1 çorba kaşığı zeytinyağını 1 çorba kaşığı limon suyu ile karıştırıp iyice birleşinceye kadar çalkalayın ve sabahları aç karnına için. Bu karışım sayesinde kabızlıktan kurtulacaksınız, kardiyovasküler sisteminiz iyileşecek, romatoid artritin sebep olduğu ağrı ve iltihaplanma azalacak, safra taşı oluşumu önlenecektir.
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