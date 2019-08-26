Enerjinin geleceği YTÜ’de masaya YATIRILIYOR

‘WESCE’19 Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı’, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Davutpaşa kampüsü Kongre Merkezinde başlıyor. 28 Ağustos tarihine kadar sürecek olan kongrede enerji sektörünün temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler de katılarak sunum yapacak. Fuar alanında ise teknoloji ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) kuruluşlarının, inovasyon ürünleriyle, teknolojik çözümlerinin yer aldığı ürünler sergilenecek. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri olmak üzere, yabancı devlet yöneticileri ve dünyada enerji konusunda karar vericilerinin katılacağı kongre, Türkiye’nin enerji alanında gücünü tüm dünyaya sunması bakımından stratejik önem taşıyor.