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Ekonomi Enerjide verimliliğin anahtarı doğru tüketim
Ekonomi

Enerjide verimliliğin anahtarı doğru tüketim

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:21:00 -
Enerjide verimliliğin anahtarı doğru tüketim

Sılkım, “Kabaran faturaların hafifletecek önlemler alınmalı. Yüksek enerji verimliliğine sahip cihazlar kullanılmalı. Kullanılmayan cihazlar da kapalı tutulmalı” dedi. Sılkım, “Tasarruf etmek için binaların dış cepheleri yaptırılmalı. Isıtma sistemlerinin periyodik bakımları ve kontrollerine önem verilmeli. Su basınç ayarı 1.5 – 2 barda tutulmalı. Isıtılan yerler de yüzde 50-55 nemlendirilmeli” diye konuştu. Sılkım, ilaveten arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında enerji verimlilik bilincinin tüm topluma kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

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