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Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası

Geçen yıl kurulu güce en büyük katkının güneşten geldiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018’de yüzde 93’ünü yerli ve yenilenebilir kaynakların oluşturduğu toplam 4 bin 25 megavat kurulu gücün devreye alındığını açıkladı.

13 Ocak 2019 Pazar 10:43
Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018’de yüzde 93’ünü yerli ve yenilenebilir kaynakların oluşturduğu toplam 4 bin 25 megavat kurulu gücün devreye alındığını açıkladı. Dönmez’in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, geçen yıl kurulu güce en büyük katkı 642,1 megavatla güneşten geldi. Onu 889,9 megavatla hidroelektrik izledi. Rüzgârda 509,4 megavat, linyitte 331 megavat, doğal gazda 271,3 megavat, jeotermalde 218,9 megavat, biyokütlede 139 megavat, ithal kömürde 24 megavat kurulu güç devreye alındı. Toplam kurulu güç 4 bin 25 megavatı bulurken, bunun yüzde 40,8’i güneş, 22,1’i hidroelektrik, 12,7’si rüzgâr ve 8,2’si linyitten sağlandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:43
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. yerli ve yenilenebilir kaynaklar
  3. megavat
  4. Rüzgâr
  5. linyit
  6. doğal gaz
  7. jeotermal
  8. biyokütle
  9. kömür
  10. hidroelektrik

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