Kastamonu’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygun teknik ve ekonomik koşullar oluşması halinde ilçelere de doğalgaz verileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu’ya gelerek Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesinde şeref defterini imzalayan Bakan Dönmez, görüşmenin ardından Kastamonu Belediyesine geçti. Ziyarette Belediye Başkanı Tahsin Babaş’tan projeleriyle ilgili bilgi alan Bakan Dönmez, olduğunu belirterek, “Bu şehirler gelişirken tarihi ile barışık gelişmesi gerekiyor. Bazen tarihi korumak sadece müzeleştirmek olarak algılanıyor. Elbette müzeler olmalı ama bence tarihi korumak içinde yaşayarak olmalıdır. Konakları, mekanlar içindekilerle birlikte yaşatmak hedefimiz olmalıdır" dedi.

“İlçelere de uygun ekonomik koşullar oluştuğunda doğalgaz verilecek”

Anadolu’da yaşam kalitesinin arttırılmasıyla göçün önlenebileceğini ifade eden Bakan Dönmez, "Özellikle Anadolu’da yaşam kalitesini artırmanın birçok faydası var. Bunlardan biri de göçün önlenmiş olmasıdır. Öyle düşünüyorum ki bu projelerle göçü tutacağız, belki geri çekmiş olacağız. Bunun için alt yapıyı da tamamlamamız gerekiyor. Alt yapının bir kısmını belediyeler yaparken enerji ve doğalgaz altyapısı bizim bakanlığımız sorumluluğunda. Şehirleri doğalgazla buluşturduk. Birçok şehrimize doğalgazı götürdük, bunlardan biri de Kastamonu. Kastamonu 12 yıldır doğalgaz kullanıyor. Merkez, Devrekani, Seydiler, Taşköprü ve Tosya doğalgaz kullanıyor. Diğer ilçelerimize ne zaman gelecek diye bir soru sorulabilir. İncelemelerimiz ve etütlerimiz devam ediyor. Uygun teknik ve ekonomik koşullar oluştuğunda mevcut ilçelere nasıl götürdüysek oralara da götürmek amacındayız” diye konuştu.

“2018 yılında Kastamonu’ya 120 milyon lira yatırım yaptık”

2018 yılında Kastamonu’ya 120 milyon liralık enerji ve tabi kaynaklar alanında yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, “Geçtiğimiz yıl Kastamonu’da 120 milyon liralık enerji ve tabi kaynaklar alanında yatırım yapmışız. Elektrik dağıtım, üretim ve doğalgaz dağıtımı olarak. Geçmiş yıllara baktığımızda kıyaslanamayacak kadar yüksek seviyelerde. 2002’lerde bu 5 milyon seviyedeydi. Yaklaşık 20-25 kat artırmışız. Yeter mi, elbette yetmez. İmkanları, kaynakları sonuna kadar zorlayarak enerji alt yapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

“5 yılda 1016 projeyi hayata geçirdik”

2014 yılından bu tarafa Belediye Başkanlığı süresince Kastamonu’ya bin 16 projeyi kazandırdıklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Özellikle çalışma arkadaşlarım, ekibim, belediye meclisimiz çok değerli teşkilatımız, değerli milletvekilimiz ve merkezi yönetimde sizlerle yine gerçekten insanlığın, umudu, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ile çok güzel hizmetlerde bulunduk. Yani bugüne kadar 4 yıllık süreçte bin 16 projeyi Kastamonu ilinde gerçekleştirdik. Tabii ki burada şunu da söylemek istiyorum: Bunu yaparken de belediyenin kaynaklarını verimli kullandık ve merkezi hükumetimizle ve yaptığımız doğru projelere destek aldık. O nedenle bu yerelle, geneli birleşmesi Kastamonu’ya ciddi anlamda hizmetlerin gelmesini neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

“50 milyon liralık yatırımla üç kavşağı battı çıktı şeklinde yapacağız”

Başkan Babaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Alt yapı ulaşım projelerimiz ciddi manada çalıştığımız projeler arasında yine yapacağımız 3 tane kavşak projemiz var. Bunlar şehrin kuzeyinde olan projeler bunları da planladık, programladık uygulama projelerini bitirdik. O şekilde önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz var. Yine benzersiz şehir Kastamonu Projesi altında yapacağımız kültürel miras ve turizm alt yapısını kurmak ile ilgili projelerimizle tamamlayacağız. Bu üç projenin yaklaşık maliyeti 50 milyon Türk Lirasının üstünde arkadaşlar. O nedenle de çok basit gibi görünse de ciddi bir bedel hem de hizmet.”

Bakan Dönmez daha sonra Kastamonu’da faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte bir araya geldi. Ardından Bakan Dönmez, Daday’a hareket etti.