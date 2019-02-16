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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Kocaeli’de konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğal afetle, depremle karşılaştığımız zaman binalarımızın insanlarımızın sağlığını tehdit eder olduğu noktadan uzaklaştırmamız lazım” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Kocaeli’de konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğal afetle, depremle karşılaştığımız zaman binalarımızın insanlarımızın sağlığını tehdit eder olduğu noktadan uzaklaştırmamız lazım” dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D100 Karayolu Kartepe geçişinde inşa edilen ve yaklaşık 68 milyon TL’ye mal olan Köseköy Köprülü Kavşağı’nın tanıtım programına katıldı. Ankara- İstanbul arasında ulaşımın sağlanmasında büyük bir öneme sahip olan D100 Karayolu’nun Kocaeli geçişindeki battı-çıktı şeklindeki kavşağın tanıtım programına Bakan Dönmez’in yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Karatepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



“Her yıl en az bu şekilde 2-3 kavşak yaptık”


Gerçekleşen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, önemli bir çalışmaya imza attıklarını kaydederek, “Bu Köseköy kavşağı tehlikeli ve riskli kavşaklardan bir tanesiydi. Karayollarımız bütün kavşakların yapımı için yeterli olmuyor. Vatandaşlar bizi tanıyor. ‘Biz sizi seçtik, Karayolları tanımayız’ diyorlar. Bizler de risk aldık. Karayollarımızla görüştük. Bazı kavşakların yapımını onlar, bazılarının yapımını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlendik. Her yıl en az bu şekilde 2-3 kavşak yaptık. Bu kavşak sayesinde Körfez ilçesine 10 dakikada rahatça ulaşabiliyorsunuz. Bunlar milletimizin hak ettiği çalışmalardır. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu milletin önüne geçti, rehberliğini ve önderliğini yaptı. Okulsuz, yolsuz, üniversitesiz, hastanesiz hiçbir şehir yok” dedi.



“Bu çalışmayla ışıksız seyahat etme imkanına kavuştuk”


Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli, önemli bir yol ağında olmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, buradaki sorunu görmüş ve buna çözüm üretmek adınabu çalışmayı ortaya koymuştur. Burası şehir içi değil, ulusal ve uluslararası ol niteliği taşıyor. D100 olarak adlandırdığımız bu yolda uluslararası yol olması nedeni ile trafikte önemli aksamalara yol açmaktaydı. Bu çalışmayla ışıksız seyahat etme imkanına kavuştuk” diye konuştu.



“İstanbul bugün suyu da yolu da havası da temiz bir şehir konumuna ulaştı”


Gerçekleşen programda son olarak konuşan Bakan Dönmez, “Aslında ben yerel yönetimler, belediyecilik kökenli birisiyim. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde ben de o kadrolarda yönetici olarak görev aldım. Belediyeciliğin ne kadar zor olduğunu, bir o kadar da vatandaşı memnun etmenin bir yolu olduğunu yakınen görmüş birisiyim. O dönemlerde 1994 yıllarında İstanbul, çöp, çamur, susuzluk, yolsuzluk ve hava kirliliğinden geçilmiyordu. Ama hamd olsun bugün suyu da yolu da havası da temiz bir şehir konumuna ulaştı. Benzer şartlar Kocaeli için de geçerli. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Binalarımızın insanlarımızın sağlığını tehdit eder olduğu noktadan uzaklaştırmamız lazım”


Gelişen Kocaeli ve deprem tehlikesi taşıyan bütün illerde kent yapılanmasının insan sağlığını tehdit eder düzeyden uzaklaştırılması gerektiğini kaydeden Dönmez, “Kocaeli artık bir sanayi kenti, ülkemizin en gelişmiş 3-5 kenti arasında. Bu sanayi şehrimize yakışır tesisler yapmak durumundayız. Büyük oranda alt yapı ihtiyaçları giderilmiş durumda. Bundan sonra inşallah üst yapıda, yapı kalitesinin arttırılması durumunda herkese önemli vazifeler düşüyor. Beklemiyoruz ama doğal afetle, depremle karşılaştığımız zaman binalarımızın insanlarımızın sağlığını tehdit eder olduğu noktadan uzaklaştırmamız lazım. Bu noktada sadece burada değil, deprem tehlikesi olan bütün kentlerimizde planlamasında projelendirilmesine ve inşaat yapı kalitesine kadar görev alan herkesin, vatandaşlarımız dahil olmak üzere büyük sorumluluklar düşüyor. Buna inancımız tam. Ben bu duygu ve düşüncelerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Köseköy Kavşağı ve Tüneli’nin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından konuşan Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve protokol üyeleri, tören sonrasında hizmete açılacak olan tünelden ilk araçla geçişi yaptılar.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:30
  1. doğa

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