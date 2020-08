Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

"(Dereli) An itibariyle yaklaşık 1472 abonemizin elektriği kesik. Onlardan 419 tanesi, içinde Dereli merkezde. Dereli merkezin şu an itibariyle yüzde 80'i elektrik kullanır vaziyette. Temizlik çalışmaları, moloz, hafriyat ve bazı binaların yıkım işleri var, onlar da tamamlanır tamamlanmaz Dereli merkezde geçici olarak elektriği tüm binalarımıza sağlamış olacağız" - "(Adana Kozan'daki yangın) Olay anı itibariyle 15 köyümüz enerjisiz kaldı. Fakat ekiplerimizin yoğun müdahaleleriyle an itibariyle 4 köye elektriği verdik ki yaklaşık 1200 hane eder. Bugün yine ekiplerimiz çalışıyor 7 köye daha elektrik vereceğiz, 3 bin 700 aboneye daha elektrik vereceğiz" - "Kalan 4 köyümüzde de 1400 civarında abonemiz kalıyor. Orada da yarın orta gerilim şebekesini tamamlıyoruz, ertesi günde alçak gerilimi tamamlamış olacağız yani iki gün içeresinde oradaki sorunları da aşmış olacağız"