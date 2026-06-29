Herkes soruyor... Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler? Demans ve Alzaymır...

Bir kişi gece daha fazla ışığa maruz kalsa bile, gündüz bol miktarda parlak ışık almak, bunama riskini 0 ila 8 oranında azaltıyor. 1.5 SAAT GÜNEŞ IŞIĞI, RİSKİ YÜZDE 18 AZALTIYOR Günde 1,5 saat 3.000 lüks veya daha fazla ışıkta kalmak, demans riskini oranında azaltırken 7.000 lüks veya daha yüksek çok parlak ışıkta 40 ila 45 dakika kalmak ise riski oranında azalttı. Ayrıca, günde 0,7 saatten az parlak gündüz ışığına maruz kalmak, obezite, alkol tüketimi ve travmatik beyin hasarı da dahil olmak üzere altı bilinen demans risk faktöründen daha güçlü bir demans göstergesi olmuştur.