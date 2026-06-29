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Herkes soruyor... Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler? Demans ve Alzaymır...

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Herkes soruyor... Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler? Demans ve Alzaymır...

Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler sorusu cevabını buldu.

#1
Foto - Herkes soruyor... Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler? Demans ve Alzaymır...

Bilim insanları, güneş ışığına maruz kalma süresinin demans riskiyle bağlantısını ortaya koydu. Çin'de yapılan bir araştırmalar arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi.

#2
Foto - Herkes soruyor... Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler? Demans ve Alzaymır...

General Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırmaya göre gün ışığına maruz kalma süresinin demans riskiyle ilişkili olduğu tespit edilirken araştırmacılar sekiz yıl boyunca yaklaşık 87.600 kişinin sağlık verilerini takip etti. Katılımcıların ortalama yaşının 62 olduğu kaydedilirken katılımcıların bileklerine aktigrafi cihazları takıldı. Bu cihazlarda ışık maruziyetini ölçmek için yerleşik ışık sensörleri ve kişinin ivmesini, hızı ve yönü gibi veriler mercek altına alındı.

#3
Foto - Herkes soruyor... Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler? Demans ve Alzaymır...

Çalışma süresi boyunca 741 kişide demans tespit edilirken bilim insanları sonuçlara dayanarak loş ışıklı alanlarda kapalı mekanlarda kalan kişilerin başlangıçta daha yüksek demans riski taşıdığı ancak daha parlak ışık koşullarına geçmenin bu riski yüzde 15 ile yüzde 25 oranında azalttığını söyledi. Sonuçlar, ortalama gündüz ışığına 1.000 lüksün (aydınlatma birimi) üzerinde maruz kalmanın daha loş ışıkta bulunan kişilere kıyasla demans riskini oranında azalttığını gösterdi.

#4
Foto - Herkes soruyor... Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler? Demans ve Alzaymır...

Bir kişi gece daha fazla ışığa maruz kalsa bile, gündüz bol miktarda parlak ışık almak, bunama riskini 0 ila 8 oranında azaltıyor. 1.5 SAAT GÜNEŞ IŞIĞI, RİSKİ YÜZDE 18 AZALTIYOR Günde 1,5 saat 3.000 lüks veya daha fazla ışıkta kalmak, demans riskini oranında azaltırken 7.000 lüks veya daha yüksek çok parlak ışıkta 40 ila 45 dakika kalmak ise riski oranında azalttı. Ayrıca, günde 0,7 saatten az parlak gündüz ışığına maruz kalmak, obezite, alkol tüketimi ve travmatik beyin hasarı da dahil olmak üzere altı bilinen demans risk faktöründen daha güçlü bir demans göstergesi olmuştur.

#5
Foto - Herkes soruyor... Gündüz ışığında yürümenin faydaları neler? Demans ve Alzaymır...

Işığın koruyucu etkisi, uyku düzenini bozabilen gece ışığına maruz kalan kişilerde daha da belirgindir. Kesintili ve düşük kaliteli uyku, demans riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Araştırmaya göre, bir kişi gece daha fazla ışığa maruz kalsa bile, gündüz bol miktarda parlak ışık almak, bunama riskini 0 ila 8 oranında azaltıyor. Gece kuşları olarak sınıflandırılan, geç saatlere kadar ayakta kalan ve geç saatlere kadar uyuyan kişilerde, gündüz daha fazla ışık aldıklarında bunama riski @ oranında azaldı. Hatta Alzheimer hastalığı riskini büyük ölçüde artıran genetik bir mutasyona sahip kişilerde bile gündüz ışığına maruz kalmanın faydası görüldü; daha fazla gün ışığı, bunama riskini ila ' oranında azaltıyor.

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