Normalleşme sürecinde turizm atağı: Türkiye ve Suriye’den ortak yol haritası

Lazkiye’de düzenlenen Suriye-Türkiye Birinci Turizm Forumu’nda, Kasab Sınır Kapısı üzerinden hareketliliğin artırılması, vize kolaylıkları ve ortak turizm programlarının başlatılması gibi başlıklar ele alınarak iki ülke arasında yeni bir işbirliği dönemine yönelik öneriler kabul edildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Lazkiye Turizm Odası tarafından, Turizm Bakanlığı ve Lazkiye Valiliği himayesinde düzenlenen “Antakya’dan Lazkiye’ye” sloganlı Suriye-Türkiye Birinci Turizm Forumu, iki ülke arasındaki turizm ve ekonomik işbirliğini geliştirmeyi ve Kasab Sınır Kapısı üzerinden hareketliliği artırmayı hedefledi.

Forumun kapanışı, bir otelde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye’den Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti ile Antakya, Ankara, İstanbul ve Antalya’dan seyahat ve turizm şirketleri temsilcileri katıldı.

Suriye’den ise turizm sektörünü temsil eden isimler yer aldı. Görüşmelerde, ortak turizm programlarının yönetimi ve işletilmesi, turizm şirketleri ile otel ve restoranlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye ile Türkiye arasında yeni bir turizm ve yatırım ortaklığı dönemine geçiş için gerekli adımlar ele alındı.

YENİ BİR İŞBİRLİĞİ DÖNEMİ

Lazkiye Turizm Odası Yönetim Kurulu Başkanı Samer Halid El-Mısri, yaptığı açıklamada, forumun Suriye ile Türkiye arasında yeni bir işbirliği döneminin temelini oluşturduğunu belirterek, bunun turizm, ekonomi ve insani ilişkilerde köprülerin yeniden kurulması için pratik bir platform olduğunu ifade etti.

El-Mısri, forumun başarısının ve Türk turizm çevrelerinin yoğun ilgisinin, işbirliğinde yeni bir sayfa açma yönündeki ortak isteği yansıttığını söyledi.

Forumda alınan tavsiyeler arasında; iki ülkede iş insanları ve ekonomik birlik üyeleri için vize süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik bir mekanizma geliştirilmesi, Kasab Sınır Kapısı üzerinden karşılıklı kolaylıkların sağlanması, kara turizminin canlandırılması, Lazkiye ile Antakya arasında yolcu taşımacılığı hatlarının yeniden değerlendirilmesi, ortak turizm programlarının başlatılması ve Türk turist gruplarının Lazkiye’de ağırlanması yer aldı.

Ayrıca turizm, yatırım, ticaret, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde işbirliğinin artırılması, ilgili önerilerin resmi makamlara iletilmesi ve Lazkiye’de düzenlenmesi planlanan Suriye-Türkiye Birinci Turizm ve Yatırım Konferansı için hazırlıklara başlanması kararlaştırıldı.

Suriye Turizm Bakanlığı, daha önce 26-27 bu ay tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Turizm Hizmetleri ve Umre Programları Forumu’na, Turizm Bakan Yardımcısı Ferac El-Kaşkuş başkanlığındaki resmi bir heyet ve çok sayıda Suriye seyahat acentesi ile katılım sağlamıştı.