Artık Cihazlar Değil, Birlikte Çalışan Ekosistemler Bizi Koruyor

Özkan, bu değişimin sektörü ürün odaklı yaklaşımdan ekosistem yaklaşımına taşıdığını belirtiyor. Ona göre modern güvenlik sistemleri; hareket dedektörleri, manyetik kontaklar, kameralar, yangın dedektörleri, su baskın sensörleri, dış sirenler ve mobil uygulamaların tek bir platform üzerinde birlikte çalışmasıyla gerçek değer üretiyor. Kullanıcı Beklentileri Değişiyor Akıllı yaşam teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların güvenlikten beklentileri de çeşitleniyor. Yazlıkta bulunan bir kişinin şehirdeki evinde meydana gelen su kaçağını anında öğrenmek istemesi, ebeveynlerin çocuklarının eve güvenli şekilde ulaştığını uzaktan kontrol etmek istemesi veya işletme sahiplerinin farklı şubelerini tek uygulama üzerinden yönetme ihtiyacı artık günlük hayatın doğal beklentileri arasında yer alıyor.