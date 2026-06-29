Artık Cihazlar Değil, Birlikte Çalışan Ekosistemler Bizi Koruyor

Geçmişte akıllı ev sistemleri ile güvenlik çözümleri birbirinden bağımsız iki farklı alan olarak görülüyordu. Ancak dijital dönüşüm, bu iki dünyanın giderek birleşmesini sağladı. Artık kullanıcılar tek bir mobil uygulama üzerinden kameralarını izlemek, alarm sistemlerini yönetmek, anlık bildirim almak ve yaşam alanlarını uzaktan kontrol etmek istiyor. Bu yaklaşım, güvenliği yalnızca koruma sağlayan bir teknoloji olmaktan çıkarıp yaşam konforunu artıran bütünleşik bir deneyime dönüştürüyor. Güvenin En Büyük Unsuru Teknoloji Kadar Hizmet Sektörde yapay zekâ destekli analizlerin, otomasyon teknolojilerinin ve birbirine bağlı cihazların önümüzdeki yıllarda çok daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlara göre teknolojinin tek başına yeterli olması mümkün değil.