Taraftarı kahreden haber! Vedat Muriqi'nin MR sonucu açıklandı
Fenerbahçe'nin yeni forveti Vedat Muriqi'den kötü haber geldi. Antrenman esnasında ağrı hissederek çalışmayı yarıda bırakarak sahayı sedyeyle terk eden Muriqi'nin son durumu belli oldu.
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Fenerbahçe'nin yeni forveti Vedat Muriqi'den kötü haber geldi. Antrenman esnasında ağrı hissederek çalışmayı yarıda bırakarak sahayı sedyeyle terk eden Muriqi'nin son durumu belli oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı.
Sakatlık sonrası sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi, antrenmana devam edemedi. HT Spor'da yer alan habere göre, Vedat Muriqi'in çekilen MR'ında kas zorlanması tespit edildi.
Deneyimli golcünün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon Fenerbahçe'nin ilk transferi olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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