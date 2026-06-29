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Spor
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Taraftarı kahreden haber! Vedat Muriqi'nin MR sonucu açıklandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Taraftarı kahreden haber! Vedat Muriqi'nin MR sonucu açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni forveti Vedat Muriqi'den kötü haber geldi. Antrenman esnasında ağrı hissederek çalışmayı yarıda bırakarak sahayı sedyeyle terk eden Muriqi'nin son durumu belli oldu.

#1
Foto - Taraftarı kahreden haber! Vedat Muriqi'nin MR sonucu açıklandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı.

#2
Foto - Taraftarı kahreden haber! Vedat Muriqi'nin MR sonucu açıklandı

Sakatlık sonrası sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi, antrenmana devam edemedi. HT Spor'da yer alan habere göre, Vedat Muriqi'in çekilen MR'ında kas zorlanması tespit edildi.

#3
Foto - Taraftarı kahreden haber! Vedat Muriqi'nin MR sonucu açıklandı

Deneyimli golcünün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

#4
Foto - Taraftarı kahreden haber! Vedat Muriqi'nin MR sonucu açıklandı

Bu sezon Fenerbahçe'nin ilk transferi olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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