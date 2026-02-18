Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Kapsamlı Yol Haritası Üzerinde Mutabık Kaldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Etiyopya ile somut projeler üretmeyi hedeflediklerini belirterek “Mevcut iş birliğimizi derinleştirecek, yeni ortaklık alanlarını somutlaştıracak kapsamlı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık.” ifadelerini kullandı.

11 Yıl Sonra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin daveti üzerine Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. 11 yıl aranın ardından Etiyopya’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Adva Zafer Anıtına çelenk koydu.

Anlaşmalara İmza

Ulusal Saray’da düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Ali refakatinde anlaşmaların imza törenine geçildi.

Enerjide İş Birliği

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu İtefa ‘Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’na imza attı.

Yenilenebilir Enerji

Buna göre; iki ülke elektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ortak projeler geliştirecek. Hidroelektrik santrali ekipmanlarının ve elektrik türbinlerinin üretimi ve kurulumuna yönelik iş birliği yapacak.

Yatırımlar Desteklenecek

Başta elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörleri olmak üzere kamu kurumlarının ve özel şirketlerinin enerji altyapı projelerine yönelik yatırımlar desteklenecek. İlgili kurumlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.

KEK İmzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etiyopya ziyaretinde Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı için imzalar atıldı. Eş başkanlar Bakan Bayraktar ile Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide KEK tutanağını imzaladı.

Bir Milyar Dolar Hedefi

Tutanak ile ortak fayda ve kazan-kazan ilkeleri temelinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir milyar dolara ulaştırılması yönündeki ortak hedef teyit edildi. Etiyopya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne katılım müzakereleri kapsamında Türkiye’nin, Etiyopya ile müzakereleri tamamlayan ilk ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

Yeni İmkanlar

İmzalanan tutanak çerçevesinde iki ülke; tarım, eğitim, sağlık, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma, kültür ve turizm gibi alanlar başta olmak üzere geniş bir yelpazede mevcut iş birliği alanlarının derinleştirilmesi ve yeni iş birliği imkânlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörler arası temasın artırılması ve gümrük alanında iş birliğinin güçlendirilmesi hususlarında da somut adımlar atacak.

Bakan Bayraktar, Etiyopya temasları hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulunurken şunları kaydetti:

SOMUT PROJELER: Addis Ababa ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Sayın Abiy Ahmed Ali'nin başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldık. Görüşmeler kapsamında Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Sn. Habtamu Itefa ile Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Elektrik üretiminden şebeke altyapısına, yenilenebilir enerji yatırımlarından hidroelektrik altyapı çalışmalarına kadar geniş bir alanda tecrübe paylaşımını güçlendirerek somut projeler üretmeyi hedefliyoruz.

KAPSAMLI YOL HARİTASI: Ayrıca Türkiye–Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu’nun 9. Dönem Toplantı Tutanağı’nı, Türk Tarafı Eşbaşkanı olarak Etiyopya Maliye Bakanı Sayın Ahmed Shide ile birlikte imzaladık. Enerji ve madencilikten eğitime, sağlıktan ulaştırma ve tarıma; çevre, şehircilik, kültür ve turizme kadar geniş bir yelpazede mevcut iş birliğimizi derinleştirecek, yeni ortaklık alanlarını somutlaştıracak kapsamlı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık.