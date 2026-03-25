Enerji ticaretindeki daralma altını aşağı çekti! Kuyumcular doldu taştı tezgâhlar boşaldı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Haydut Amerika ve barbar İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan ardından tüm Ortadoğu’ya yayılan savaş, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Savaşın şiddetlenmesine ve bölgede enerji ticaretinin durmasına bağlı olarak ons fiyatının 4 bin 400 dolar, gram fiyatının 6 bin 200 lira seviyelerine inmesi fiziki altın talebini patlattı. Kapalıçarşı’da izdiham oluşurken bir ve beş gramlık altınlar hızla tükendi. Kuyumcu dükkânları tıklım tıklım dolarken tezgâhlarda ürün kalmadı.

Ortaya çıkan tabloyla şaşkına dönen analistler, dünyaya enerji ihraç edemeyen Körfez ülkelerinin altınlarını ellerinden çıkarmak suretiyle nakit ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmelerinin ons ve gram tarafında keskin düşüşlere neden olduğunu vurguladılar. Bu durumun fiziki altına rağbeti yüzde 100’ün üzerinde arttırdığının altını çizdiler. Ayrıca “Tezgâhlar boşaldı, kuyumcularda ürün kalmadı” dediler.

Gün İçinde 400 Dolarlık Oynaklık

Akit’e konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, şunları söyledi: “Altının hem ons hem gram tarafında sert düşüşler görüyoruz. Bunun sebebi Körfez ülkelerinden art arda gelen satışlar. Savaştan ötürü petrol ve doğal gaz satamayan bu ülkelerde nakit ihtiyacı doğdu. Nakit ihtiyacını kapatmak için doğal olarak üst üste altın satışlarına gidildi. Altınla kalınmadı, gümüş satışları da yapıldı. Şu anda savaşın meydana getirdiği manipülasyon piyasası var. Gün içinde 300, 400 dolara varan dalgalanmalara şahit oluyoruz. Savaşın yanında manipülasyonun olduğu muhakkak. Dolarla ucuza altın toplandığı, kazananın Amerika olduğu da. Amerikalılarca altın alındığı, bu yolla doların güçlendiği aşikâr. Altında yönün ne olacağını tahmin etmek imkânsız. Amerika-İsrail-İran Savaşı’nı yakından takip ediyoruz. Savaşın ne kadar devam edeceğini kestiremiyoruz. Büyük yıkımlara neden olan harbin bitmesi durumunda altın fiyatlarında peş peşe yükselişlerle karşılaşılacağını öngörüyoruz. Harbin sürmesi durumunda ise ons tarafında destek seviyesinin 4 bin 100 dolar olacağını düşünüyoruz.

“EN İYİSİ BANKALARDAN ALIM YAPMAK”

Şu anda fiziki altına akın var. Tabii doğal olarak piyasada gram altın yok. Yoğun talep olunca elde ürün kalmıyor. Kuyumcular için kolay bir dönem değil. Yüzde 100’ü aşan talebe yetişmek mümkün mü? Kuyumcularda tezgâhlar süratle boşalıyor. Bu hafta durum öyle, gelecek hafta mutlaka ürün olur. Dolayısıyla yatırımcıların bankalardan alım yapmaları daha iyi. Gümüşte de vaziyet altından farklı değil. Gümüş 90 dolar düzeylerinde. Burada tekrar yükselişler olması muhtemel.”

Memiş, altın bulmakta zorlanan yatırımcılara “Bankalara gidilebilir. Paketli gramdan kaçınılarak sarrafiye yani çeyrek, yarım, tam altın tercih edilebilir. Darphane sertifikası elde edilebilir. Sakin olmakta fayda var. Ortada uçan kaçanın olmadığı bilinmeli” tavsiyelerinde bulundu.