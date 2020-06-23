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Ekonomi

Enerji sektörünün en değerli markası oldu

Enerjisa Enerji, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in araştırmasına göre, 175 milyon dolarlık marka değeriyle “Türkiye’nin en değerli 34. markası” oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:54:00 -
Enerji sektörünün en değerli markası oldu

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, özverili çalışmalarının karşılık bulmasının motivasyonlarını artırdığını belirtti. Pınar, şu görüşleri dile getirdi: “En büyük hedefimiz, ülkemizde büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış sektöründe, Türkiye’nin en güçlü gruplarından Sabancı Holding ile köklü geçmişe sahip E.ON’un gücünü arkamızda hissederek tüm dünyada örnek gösterilecek bir iş modeli, başarı hikayesi yaratmaktır. Enerjisa Enerji olarak bu vizyonla ana iş alanımız olan elektrik dağıtım ve satışına devam edip süreçlerimizi mükemmelleştirmeye odaklanırken, en yeni teknolojilerden faydalanarak tüm paydaşlara en yüksek faydayı sağlayacak yeni iş modellerini de sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz.”

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